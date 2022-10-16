30% من صادرات تركيا للشرق الاوسط ذهبت للعراق.. تضارب غير مفهوم بكمية الصادرات خلال 9 أشهر

2022/10/16 | 16:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وفق اخر احصائية للصادرات التركية الى العراق، اظهرت بيانات مجلس المصدرين الاتراك ان 30% من صادرات تركيا الى الشرق الاوسط ذهبت الى العراق الذي تصدر قائمة بلدان المنطقة في الاستيراد من تركيا.

وبحسب المجلس فأن الصادرات التركية إلى بلدان الشرق الأوسط والخليج العربي، بلغت 24.7 مليار دولار خلال 9 اشهر من العام الحالي، محققة نموا خلال الفترة المذكورة بنسبة 24.8 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وتصدر العراق قائمة دول الشرق الأوسط والخليج العربي الأكثر استيراداً من تركيا، وذلك بواقع 7 مليارات و507 ملايين دولار، مايعني ان 30% من صادرات تركيا ذهبت الى العراق، تلته إسرائيل بـ 5 مليارات و111 مليون دولار، ثم الإمارات بـ مليارين و539 مليون دولار.

وخلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، بلغت الصادرات التركية إلى دولة قطر مليار و89 مليون دولار، وإلى السعودية 420 مليونا و865 ألف دولار.

الا ان هذه البيانات اقل بكثير من البيانات السابقة الصادرة من المجلس والتي كشفت ان العراق استورد خلال 8 أشهر من كانون الثاني حتى آب 2022، بقيمة 8 مليارات و 609 ملايين دولار، فيما تبين الارقام الجديدة انه خلال 9 اشهر استورد العراق بـ7.5 مليار دولار.

وفق ذلك، فأن معدل الصادرات التركية الى العراق شهريا يبلغ 1.07 مليار دولار، مايعني خلال 5 اشهر يبلغ 5.38 مليار دولار، في حين ان صادرات ايران خلال 5 اشهر الماضية الى العراق بلغت 2 مليار و961 مليون دولار، فأن معدل التصدير الايراني شهريا يبلغ 592 مليون دولار شهريًا، اي أنه خلال عام كامل من غير المتوقع ان تبلغ صادرات ايران الى العراق اكثر من 7 مليار دولار، وهو انخفاض قد يبلغ 27% مقارنة بالعام الماضي.

وفق ذلك فأن صادرات تركيا الى العراق تفوق صادرات ايران الى العراق بنسبة 80% فبينما تصدر ايران الى العراق شهريا خلال العام الحالي بمعدل 592 مليون دولار، فان تركيا تصدر الى العراق شهريا خلال العام الحالي بقيمة 1.07 مليار دولار.

ووفق معدل تصدير يبلغ 1.07 مليار دولار شهريا من البضائع التركية الى العراق، فانه من المتوقع ان يختتم العام الحالي بتصدير تركيا ماقيمته 12.8 مليار دولار، وهو اكبر بنسبة 15% بما قام العراق باستيراده من تركيا خلال 2021، فقد بلغت قيمة ما استورده العراق من تركيا خلال العام الماضي 11.1 مليار دولار.

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