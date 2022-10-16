2022/10/16 | 16:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، الأحد 10/16/2022، مع السفير...

ظهرت المقالة السفير الايران لرئيس الجمهورية: ندعم العراق في تعزيز أمنه واستقراره أولاً على المسلة.

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