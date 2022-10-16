2022/10/16 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مع بدء العام الدراسي..



معلمات يوضحن طريقة تعليمهن ويؤكدن: “الطالب أول شيء ندخل لقلبه قبل لا ندخل لعقله” المركز الخبري الوطني.

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