أستاذ الجغرافية الطبيعية في جامعة بغداد سعد عجيل: لهذه الأسباب قمت بحرق شهاداتي ومؤلفاتي

2022/10/16 | 16:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح أستاذ الجغرافية الطبيعية في جامعة بغداد، سعد عجيل، السبب وراء حرقه شهاداته ومؤلفاته أمام عدد من وسائل الإعلام، اليوم الأحد، فيما اتهم مسؤولين في الجامعة بـ”التجاوز عليه لفظياً”، فيما نفت جامعة بغداد ما جاء على لسانه.

وقال عجيل في تصريح صحفي، “طالبنا بفتح مختبر نظم المعلومات الجغرافية المعطل منذ 8 سنوات والذي يعرقل تلقي الطلبة للعلم، كما طالبنا بتغيير اللجنة العلمية التي مضى على تشكيلها 12 عاماً، ونتيجة لذلك فان رئيس جامعة بغداد وعميد كليتي أحالاني إلى لجنة تحقيقية وقالا لي كيف تفعل هكذا؟ (يقصدان احتجاجي على عدم فتح المختبر وتغيير اللجنة)”.

وأضاف، أن رئيس قسمي خلال اجتماع رسمي قالت: إن أخلاقها لا تسمح بالنزول إلى مستوى بعض الأساتذة الذين (ينكنكون ويجوعرون)، وهذه مصطلحات لا يليق التلفّظ بها مع أستاذ جامعي”.

وتابع، “قدمت أيضاً طلباً لرئاسة الجامعة لإلقاء دورة أو دورتين في المختبر بتوقيع طلبة الدراسات العليا ولكن لم تكن هناك نتيجة، حيث جاءت مديرة المكتب الاستشاري وقالت إنه حصلت موافقة رئاسة الجامعة على إعطاء دورات للطلاب ولكن الطلبة لم يحضروا، وبحثنا بعدها عن السبب، لتبين لنا أنه لم يكن هناك تعاون من قبل قسم الجغرافية بهذا الصدد”.

وقال عجيل “قمت بتنظيم اعتصام في القسم وحضر ممثل عن رئيس الجامعة وتلقى مطالبي، وقال لي انسحب واعطنا (عطوة يومين) لأتفاجأ بإحالتي إلى لجنة تحقيقية”.

وأردف قائلاً “خلال اليومين الماضيين بُلّغت أيضاً بسحب إشراف الدراسات العليا مني علماً، أني قدمت طلباً بهذا الصدد وهو سحب الإشراف مني، ولكن قبل أشهر ورفض طلبي لعدم توفر تدريسيين دراسات عليا وقد وافقت وبدأت بتدريس طلبة الدراسات العليا ولكن بعد اعتصامي تم سحب الإشراف مني”.

وأوضح عجيل “أحرقت ما يقارب 11 مؤلفاً من مؤلفاتي احتجاجاً على التصرفات التي بدرت من الجهات المسؤولة في الجامعة والقسم معي، وبعض مؤلفاتي حاصلة على معادلات عالمية بأسمي، كما أحرقت كتاب الأستاذية في الجامعة ووضعت استقالتي تحت تصرف وزير التعليم العالي”.

من جهته، قال إبراهيم الخزعلي مدير إعلام وعلاقات جامعة بغداد، رداً على ما جاء على لسان عجيل “تنفي جامعة بغداد نفياً قاطعاً ما جاء على لسان الدكتور سعد عجيل التدريسي في قسم الجغرافية، وذلك فيما يخص قضية المختبر واللجنة العلمية التي تحدث عنهما”.

وأضاف، “هناك لجنة تحقيقية مشكّلة بحق التدريسي المذكور، وسيكون للجامعة توضيح رسمي بشأن تفاصيلها لاحقاً”.

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