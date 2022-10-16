المالية تعلن مباشرة هيام نعمت محمود كوزير للمالية بـ”الوكالة”

2022/10/16 | 16:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، أن وزير الدولة هيام نعمت محمود، باشرت مهمات عملها وزيرة للمالية بـ”الوكالة”.

وكشف المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، أن “هيام نعمت محمود باشرت، ‏اليوم، بمهمات عملها وزيرة للمالية بـ(الوكالة) اضافة لوظيفتها وزيرة للدولة”، مبينا، أن “عدداً من ‏المدراء العامين بالوزارة كانوا باستقبال الوزيرة”.

واضاف البيان، أن “الوزيرة التقت بالملاك المتقدم في وزارة المالية وبحثت معهم جملة من المواضيع ‏المتعلقة بعمل الوزارة”.

واكد على “اهمية النهوض بدور الوزارة ‏باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز الدولة العراقية”، مشيراً ‏الى أن “المرحلة المقبلة من عمل الوزارة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز الامكانات، ورفد مسيرة ‏العمل بما يسهم في الارتقاء بجميع الدوائر والهيئات التابعة للوزارة ‏خدمة للصالح العام”.

وشدّد على “التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية”.

من جانبهم، قدم المدراء العامون شكرهم وتقديرهم للوزيرة، متمنين لها دوام الموفقية والسداد في انجاز الاعمال الموكلة اليها.

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