روسيا تعلن تدميرها مدافع هاوترز طراز أم – 777 وعمليات قصف لمراكز قيادة للجيش الأوكراني

2022/10/16 | 16:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت 3 مدافع هاوترز من طراز أم ـ 777 في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن قواتها صدت محاولات أوكرانية للتقدم في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولاييف.

وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية، إنها قصفت بصواريخ عالية الدقة، مراكز قيادة تابعة للجيش الأوكراني، وكذلك أنظمة الطاقة وتدمير جميع الأهداف.

وأوضحت الوزارة إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 250 جنديا أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم باتجاه منطقة كريفو- روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وبحسب الوزارة تم القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا في اتجاه منطقة زابوريجيا، وأكثر من 20 آخرين كانوا يحاولون التقدم في اتجاه كيروفسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي مقاطعة خاركيف قُتل 50 جنديا أوكرانيا على الأقل، من اللواء الميكانيكي 92 للقوات الأوكرانية، كانوا يحاولون التقدم باتجاه منطقة كوبيانسك.



وأوضحت الوزارة أنه تم إفشال هذا الهجوم.

بالإضافة إلى ذلك تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 11 طائرة بدون طيار، واعتراض 8 صواريخ من نوع “هيمارس”، وتدمير 5 مستودعات للأسلحة في مناطق مختلفة.

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