2022/10/16 | 16:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غياب ميسي ونيمار.. قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/16 | 16:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غياب ميسي ونيمار.. قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غياب ميسي ونيمار.. قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).