2022/10/16 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، تشكيلة فريقه لمواجهة برشلونة في لقاء الكلاسيكو، المقرر له مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وشهدت تشكيلة الفريق الملكي البدء بالحارس الأوكراني لونين على حساب البلجيكي تيبو كورتوا المصاب.

وجاءت تشكيلة الريال كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال.

الوسط: كروس - تشواميني - مودريتش.

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – فالفيردي.

أما مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، فاختار التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: شتيغن.

الدفاع: بالدي - كوندي - غارسيا - سيرجي روبرتو.

الوسط: فرينكي دي يونغ - بوسكيتس - بيدري.

الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - رافينيا.

يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد بعد ثماني مباريات على انطلاق المسابقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشكيلة الأساسية لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التشكيلة الأساسية لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).