مقرب من السوداني يوجه رسالة الى الشعب العراقي

2022/10/16 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

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مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني: ليس من حق أي طرف التحدث باسم رئيس الحكومة المكلف إلى حين اختيار ناطق رسمي

مقرب من السوداني: رسالتنا إلى الشعب هي أن نجتمع ولا نفترق

مقرب من السوداني: آن الأوان أن نفتح صفحة جديدة وننبذ الخلافات وأن ننشغل بمهمة البناء والإعمار لا بالصراعات والتنكيل

يتبع ..

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