حالات إغماء في صفوف نادٍ ليبي بعد

2022/10/16 | 17:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الأخضر الليبي تعرض لاعبي الفريق لـ"التخدير" في تنزانيا، قبيل خوضهم لقاء مباراة العودة مع نادي "عزام التنزاني" في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، الأحد.

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