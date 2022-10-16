السلطات العراقية تحقق بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب في مصرف الرافدين

2022/10/16 | 17:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت السلطات العراقية تحقيقاً في قضية تسببت بلغط كبير لدى الرأي العام بشأن ملابسات سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب بمصرف حكومي في بغداد، بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم الأحد.

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