"الأخضر الليبي" يندد بـ "تخدير" لاعبيه في تنزانيا

2022/10/16 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي الأخضر الليبي، لكرة القدم، الأحد، عن تعرض لاعبيه للتخدير عبر استنشاق مادة مخدرة أثناء تناول وجبة العشاء بمقر إقامتهم في تنزانيا، السبت.

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