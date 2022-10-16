2022/10/16 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكدت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، أن جميع العجلات الخصوصي العاملة كأجرة مشمولة بالغرامات البالغة 100 الف دينار، بضمنها العجلات التابعة لشركات الأجرة.وقال مدير إعلام مديرية المرور العميد زياد القيسي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، إن "المديرية تتعامل مع الجميع بشكل متساوٍ، وأي مركبة خصوصي تعمل بالأجرة تغرم"، مؤكدًا أن "الأمر يشمل المركبات الخصوصي التابعة للشركات المختصة بالنقل والأجرة".وأوضح أن "الغرامة المفروضة على مخالفة التعليمات والبيانات الصادرة من مديرية المرور العامة بشأن السيارات الخصوصي التي تعمل (تاكسي) تبلغ (100) ألف دينار ".وأشار الى أن "مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي وجه بتنظيم حركة السير والمرور ومتابعة تطبيق القانون المروري ورصد المخالفات المرورية المتنوعة وفرض الغرامات على المخالفين بواسطة مدراء بغداد الكرخ والرصافة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تحدد مبلغ الغرامة بحق العجلات الخصوصي العاملة بالاجرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تحدد مبلغ الغرامة بحق العجلات الخصوصي العاملة بالاجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).