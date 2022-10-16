2022/10/16 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انطلقت منذ قليل مباراة ريال مدريد ونظيره برشلونة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

ادناه تشكيلة الفريقين:-

تشكيلة ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: فيرلاند ميندي- إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - داني كارباخال

الوسط: توني كروس- أوريلين تشاوميني - إرنستو فالفيردي - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

تشكيلة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أليكس بالدي، جوليس كوندي، إريك جارسيا، سيرجي روبيرتو.

وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري جونزاليس.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).