2022/10/16 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

كشف عضو في لجنة الخدمات والإعمار النيابية أنه حضر اجتماعًا للجنته مع أمين بغداد "وقوفاً"، جراء تزاحم نواب من لجان مختلفة في الاجتماع الذي من المفترض ان يكون مخصصًا للجنة الخدمات النيابية.

وقال النائب الذي رفض الكشف عن اسمه لـ(بغداد اليوم)، إن "قاعة الاجتماع كانت مكتضة بباقي اعضاء مجلس النواب الذين يتبعون لجانًا اخرى، مما حدا به إلى التوجه لرئيس اللجنة وسؤاله عمّا اذا كان الإجتماع مخصص للجنة الخدمات فقط ام للجان الاخرى ايضًا بحيث لايوجد مكان لجلوس أعضاء لجنة الخدمات بسبب تواجد اعضاء اللجان الأخرى".

وأكد أن "رئيس اللجنة أكد بأن الاجتماع مخصص للجنة الخدمات والإعمار ولنواب العاصمة بغداد أيضًا كون الأمر يخص مسالة الخدمات في المناطق التي يتواجدون فيها، الأمر الذي دفعه للخروج من الاجتماع كونه من محافظة أخرى".

وأكد عضو مجلس النواب أن امين بغداد خرج من قاعة الاجتماع محاطًا بجمع غفير من النواب، مشبهاً المشهد بالـ"زفة"، معتبرًا أن هذا "التجمع معروف الاهداف والغايات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يصف اجتماعاً مع أمين بغداد بـ"الزفة": حضرته "وقوفاً") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يصف اجتماعاً مع أمين بغداد بـ"الزفة": حضرته "وقوفاً") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).