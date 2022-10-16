2022/10/16 | 17:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: بنزيما يهز شباك برشلونة بالهدف الأول في مباراة الكلاسيكو قمة الكلاسيكو...

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