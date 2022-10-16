مجلس الخدمة العامة الاتحادي ينشر استمارة التوظيف الإلكترونية وآلية توظيفها

2022/10/16 | 17:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، استمارة التوظيف الالكترونية وآلية تطبيقها.

ونشر المجلس على موقعة الرسمي، استمارة توضح المعايير المعتمدة وغير المعتمدة في استمارة التوظيف الإلكترونية وآلية تطبيقها.

الاستمارة ادناه:

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