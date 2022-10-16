(بالوثائق).. عالية نصيف تطالب بمنع سفر وزير النقل.. والسبب

2022/10/16 | 17:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم الأحد، بمنع سفر وزير النقل ناصر حسين بندر، بسبب قضايا فساد.

وقالت نصيف في بيان، إنه “بموجب كتابنا ( ٣٣٨٥) في ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢، على كل من جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية اتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة من أجل إصدار قرار بمنع سفر وزير النقل في حكومة تصريف الاعمال اليومية (ناصر حسين بندر) بسبب قضايا الفساد المتهم بها، ومنها تزويره للشهادة الجامعة من أجل تولي المناصب الحكومية، الأمر الذي اثبته تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (١٠ / ٤٠ / ١ / ٢٢١٩٤) في ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢”.

ودعت نصيف، الدائرة القانونية في مجلس النواب إلى “إقامة شكوى جزائية امام المحاكم المختصة بسبب هذه التهم والخروقات الدستورية المرتكبة من قبل الوزير والتي ترتبت عليها ضرر في المال العام”.

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