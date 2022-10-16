2022/10/16 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد أزمة الوقود في فرنسا مع شح

إمدادات الوقود وتواصل إضراب عمال

مصافي النفط، حيث استمرت طوابير

السيارات الطويلة أمام محطات الوقود في

العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى.

ويتواصل الإضراب في مصافي النف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا بلا بنزين.. طوابير طويلة على محطات الوقود) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا بلا بنزين.. طوابير طويلة على محطات الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).