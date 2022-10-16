2022/10/16 | 18:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. مراسيم خاصة لتعريف ونشر مجموعة قواعد اللغة الكوردية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: LCdWih8tgx8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. مراسيم خاصة لتعريف ونشر مجموعة قواعد اللغة الكوردية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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