2022/10/16 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص قضية سرقة 3.7 ترليون..البرلمان يقرر استدعاء وزير المالية المعفى المركز الخبري الوطني.

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