2022/10/16 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني سيطرت الدول العربية على نحو نصف قائمة اقتصادات العالم الأسرع نمواً خلال عام 2022، على الرغم من الصعوبات التي واجهت العديد من البلدان خلال العام الجاري، والظروف الاقتصادية غير المواتية، إلا أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق بالمرتبة الإولى عربياً..



أسرع 10 اقتصادات نمواً في العالم المركز الخبري الوطني.

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