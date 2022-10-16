تحليل.. الدولار مقبل على ارتفاع جديد

2022/10/16 | 18:25 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (دينار- مال وأعمال)- بدأ موسم الأرباح في السوق الأمريكي وسط قلق حول قرار الفيدرالي المقبل وحملة رفع الفائدة ما قد يؤدي بالاقتصاد لركود. سيحصل المستثمرون على تحديث حيال سوق الإسكان الأمريكي في ظل زيادة فوائد الديون ما أدى لتراجع الطلب.ويظهر أعضاء الفيدرالي بكثافة هذا الأسبوع.بينما يبدأ مستشار رئيسة الوزراء البريطانية، جيرمي هانت، أول […]

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