بحوزتها مبلغ مالي مزور.. القبض على امرأة في بغداد

2022/10/16 | 18:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على امرأة بحوزتها مبلغ مالي مزور في بغداد.

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