شاهد بالفيديو.. النجاة في الصدق ولو على حساب الفقراء !

2022/10/16 | 18:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UM19B_uJcs4

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