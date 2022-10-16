2022/10/16 | 18:50 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجاة في الصدق ولو على حساب الفقراء !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UM19B_uJcs4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجاة في الصدق ولو على حساب الفقراء !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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