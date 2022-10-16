فيديو يظهر لصًا يسرق سيارة ويخطف طفلين داخلها.. شاهد كيف فُضح أمره

2022/10/16 | 18:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة رصدتها كاميرا مراقبة تابعة لأحد أفراد الشرطة في مدينة هيلزبورو بولاية فلوريدا الأمريكية، تمكن ضابط اسمه جوناثان بازمينو ألفاريز، من إحباط عملية سرقة وخطف، بينما كان يستجيب لمكالمة أخرى عندما أوقف الشرطي ألفاريز شاحنة يقودها اللص وبداخلها طفلان يبلغان من العمر أربعة أعوام وثمانية أعوام.

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