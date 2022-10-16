(بالصور).. مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام نيوكاسل

2022/10/16 | 18:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه نيوكاسل، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس.

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