2022/10/16 | 19:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن تصفيات كأس آسيا للشباب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيلة منتخب شباب العراق امام نظيره الكويتي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيلة منتخب شباب العراق امام نظيره الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).