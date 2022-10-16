التشكيلة الأساسية لمنتخب الشباب لمواجهة نظيره الكويتي

2022/10/16 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) التشكيلة الاساسية لمنتخب الشباب أمام نظيره الكويتي ضمن تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 والتي تجري مساء اليوم الاحد.

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