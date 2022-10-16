2022/10/16 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نفى المكتب الاعلامي للمكلف برئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، التسريبات المتعلقة بتشكيلة الحكومة المقبلة.ووصف المكتب في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، هذه التسريبات بالـ"المنشورات غير موثوقة والتسريبات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن تشكيلة الحكومة المقبلة"، مبينًا أن "العمل لا زال في طور النقاشات والمباحثات وتبادل الآراء مع كل الشركاء السياسيين والأطر الاجتماعية والوطنية".

ودعا البيان "وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة في نقل المعلومة والحذر في تناقل اي منشورات، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يستدعي وحدة الصف وغلق الابواب امام الانباء الكاذبة والمغرضة من خلال الابتعاد عن المصادر غير الموثوقة، والاعتماد على المنفذ الاعلامي الرسمي للسيد المكلف".وكان عضو الهيئة القيادية لتيار الفراتين إيهاب عياد، قد كشف اليوم الأحد، عن الطريقة التي سوف يختار فيها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني كابينته الوزارية، مبينا ان الكتل السياسية ستقدم 5 اسماء لكل حقيبة وزارية.

وقال عياد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وضع معاير لاختيار الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية، واهمها الكفاءة والنزاهة وعدم وجود أي مؤشر او ملف فساد عليه سابقاً وقادر على إدارة الوزارة بشكل حقيقي".

واضاف ان "القوى السياسية سوف تقدم لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني (5) أسماء لكل حقيبة وزارية، ويبقى الاختيار للسوداني له كامل الحرية بقبول اسم من بين الخمسة أسماء او رفضها وطلب استبدالها".ووجه مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الاحد رسالة الى الشعب العراقي.وقال المقرب من السوداني في حديث للإعلام الرسمي وتابعته (بغداد اليوم)، انه "ليس من حق أي طرف التحدث باسم رئيس الحكومة المكلف إلى حين اختيار ناطق رسمي".واضاف ان "رسالتنا إلى الشعب هي أن نجتمع ولا نفترق"، مشيرا الى انه "آن الأوان أن نفتح صفحة جديدة وننبذ الخلافات وأن ننشغل بمهمة البناء والإعمار لا بالصراعات والتنكيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السوداني يصدر بياناً بشأن تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السوداني يصدر بياناً بشأن تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).