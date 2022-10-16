شكاوى شعبية جراء توزيع جزئي للمناهج في مدارس البصرة

2022/10/16 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاصكشفت المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة، اليوم الأحد، عن توزيع جزئي للكتب المدرسية في المحافظة.وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في المديرية باسم القطراني لـ(بغداد اليوم)، إن "المدارس لديها الكثير من الكتب المطبوعة سابقًا (كتب مستعملة) تم توزيعها، فضلًا عن توزيع كتب جديدة لمادة الإنكليزي"، مبينًا أن "أي كمية جديدة ستصل بالفترة المقبلة من الوزارة سيتم توزيعها للمدارس لسد النقص".وشكا عدد من المواطنين في محافظة البصرة من عدم توزيع المناهج الدراسية لابنائهم، معتبرين أن شراء المناهج وارتفاع اسعارها في الأسواق زاد من حجم المصروفات على كاهلهم.

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