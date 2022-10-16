السوداني ينفي معلومات غير دقيقة عن تشكيلة الحكومة المقبلة

2022/10/16 | 19:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نفى المكتب الاعلامي للمكلف برئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، كل المنشورات غير الموثوقة والتسريبات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن تشكيلة الحكومة المقبلة.وذكر بيان لمكتب السوداني […]

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