الجيش اللبناني: زوارق حربية إسرائيلية

2022/10/16 | 19:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش اللبناني، الأحد، إن زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات، السبت، في منطقة تقع قبالة رأس الناقورة بالقرب من حدود البلدين.

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