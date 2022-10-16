الكلاسيكو مدريدي

2022/10/16 | 19:20 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (دينار- رياضة)- استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، بالفوز بنتيجة (3-1) خلال لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”.وسجل لريال مدريد كريم بنزيما وفيدي فالفيردي ورودريجو في الدقائق (12، 35، 91)، بينما سجل لبرشلونة فيران توريس في الدقيقة 83.وبهذا الانتصار […]

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