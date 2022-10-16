الدفاع المدني يحضر لائحة توصيات تهتم بمادة النفط الابيض

2022/10/16 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم مديرية الدفاع المدني، اطلاق لاشحة توصيات تعنى بمادة النفط الابيض.وقال المنسق الاعلامي للمديرية، معاذ سلام شاكرفي حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”المديرية ستقوم بنشر توجيهات وتوصيات توعوية خاصة لفصل الشتاء وتحديدا كيفية خزن مادة النفط الابيض”.واوضح، ان “التوصيات ستتضمن الية استخدام المدافئ وكيفية حماية الدور والشركات، كما ستتضمن تفصيلا عن الطريقة الامنة بتخزين المشتقات النفطية”.واضاف شاكر “التوصيات ايضاً تتضمن كيفية ابعادها عن التيار والتماس الكهربائي وعن المناطق التي قد يصل اليها الاطفال”، مؤكداً “مع بدأ انخفاض درجات الحرارة ستشرع المديرية بنشر التوصيات”.وكانت مديرية الدفاع اعلنت مسبقاً ، انها ستصدر قريباً جملة من التوجيهات الخاصة بفصل الشتاء تتعلق باستخدام المدافئ النفطية والكهربائية والغازية فضلا عن سخانات المياه لتفادي نسبة الحرائق.

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