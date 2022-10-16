2022/10/16 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم ريال مدريد كلاسيكو الأرض بفوزه على غريمه التقليدي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي استضافها ملعب البرنابيو.وسجل كريم بنزيما الهدف الاول لريال مدريد في الدقيقة (12) من الشوط الاول وأضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة (35) لينتهي الشوط الاول بتقدم الريال بهدفين مقابل لا شيء.وقلص فيران توريس النتيجة بتسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 83 فيما أضاف روديغير الهدف الثالث للريال من ضربة جزاء في الدقيقة 90+2.

التالي

منذ يومين

منتخب الشباب يقلب الطاولة على نظيره الهندي

منذ يومين

تشكيلة شباب العراق لمواجهة الهند ضمن التصفيات الآسيوية

منذ يومين

اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري النسوي

منذ 3 أيام

جدول مباريات شباب العراق في تصفيات كاس آسيا

منذ 3 أيام

رسمياً..



نقل مباراة نوروز والكرخ من فرانسوا حريري إلى ملعب الزوراء

منذ 4 أيام

منتخب الشباب يصل إلى الكويت للمشاركة في تصفيات كأس آسيا

منذ 4 أيام

تغيير موعد مباراة في دوري الكرة الممتاز

منذ 5 أيام

دوري أبطال أوروبا..



برنامج الثلاثاء من منافسات الجولة الرابعة

منذ 5 أيام

القائمةَ النهائيّة المُشاركة في التصفياتِ المؤهلة إلى كأس آسيا للشبابِ

منذ 7 أيام

منتخب الناشئين يودع تصفيات كاس اسيا بعد تعادله امام نظيره العماني بدون اهداف

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلاسيكو الأرض يبتسم للريال على حساب برشلونة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلاسيكو الأرض يبتسم للريال على حساب برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).