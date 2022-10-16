البرلمان يستدعي كبار مسؤولي المالية للتحقيق في سرقة أموال الضرائب

2022/10/16 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

قررت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، استدعاء وزير المالية وكالة (المعفى) إحسان عبد الجبار ومسؤولين سابقين وحاليين واستضافة الجهات المعنية للتحقيق في حادثة سرقة مبلغ 3.7 تريليونات دينار .وذكرت اللجنة في بيان إن "الأربعاء المقبل، سيشهد اجتماعًا استثنائيًا تستدعي فيه وزير المالية وكالةً، المعفى احسان عبد الجبار ووكيل وزير المالية والمدير العام لهيئة الضرائب السابق والحالي، ومدير عام مصرف الرافدين، فضلا عن استضافة رئيس هيئة النزاهة وكافة الجهات المعنية والمسؤولة".وأوضحت أن الاجتماع يأتي "للتحقق من حيثيات ضياع مبلغ 3،7 ترليونات دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين."وأشارت اللجنة أنها "ستعلن عن نتائج الاستدعاء والاستضافة للرأي العام بعد الاجتماع مباشرة"، متعهدة "بالاستمرار في مراقبة كافة إجراءات التحقيق".

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