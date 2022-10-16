العراقيون في انتظار تأدية السوداني لليمين الدستورية: تحديات الفساد والبطالة وخفض التصعيد

2022/10/16 | 19:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، السبت 15 تشرين الأول 2022، التوقيت...

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