السوداني ينوه عن تشكيلته المرتقبة وينفي أنباء

2022/10/16 | 20:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المكلف برئاسة مجلس الوزراء

العراقي محمد شياع السوداني، اليوم

الاحد، تنويها يخص التشكيلة الوزارية

المرتقبة، نافيا أنباء تناولت اسماء

للوزراء في تلك التشكيلة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في

بي

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