(بالصور).. الريال ينتزع صدارة الدوري الإسباني بتغلبه على برشلونة (3-1)

2022/10/16 | 20:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، بالفوز بنتيجة (3-1) خلال لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”.

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما وفيدي فالفيردي ورودريجو في الدقائق (12، 35، 91)، بينما سجل لبرشلونة فيران توريس في الدقيقة 83.

وبهذا الانتصار عاد ريال مدريد لصدارة الليجا برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني.

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