حسن الكعبي يهاجم الحكومة الجديدة

2022/10/16 | 20:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدي لن نكون بحكومة غير شرعية.

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