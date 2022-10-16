الكشف عن ملامح كابينة السوداني وموعد تقديمها

2022/10/16 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاصكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب ثائر مخيف الجبوري، اليوم الأحد، ان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيقدم كابينته الوزارة قبل تاريخ 25 تشرين الأول الجاري، معتبرًا أنها ستكون "أفضل كابينة وزارية منذ التغيير".

وقال الجبوري لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف وعد بتهيئة حكومته وسيعلنها سريعاً"، مبينًا أن "الموعد المقرر سيكون قبل 25 من الشهر الحالي". وأعتبر الجبوري أن "السوداني سيقدم افضل كابينة وزارية منذ التغيير وإلى الان وستقدم الكثير للمجتمع وهذا ما نرجو منها"، مبينًا أن "البرلمان جاهز لموعد وصول البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف والسير الذاتية للكابينة لغرض تحديد هيئة الرئاسة الموعد المفترض لعقد جلسة تمرير الحكومة".

وكان عضو الهيئة القيادية لتيار الفراتين إيهاب عياد، قد كشف اليوم الأحد، عن الطريقة التي سوف يختار فيها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني كابينته الوزارية، مبينا ان الكتل السياسية ستقدم 5 اسماء لكل حقيبة وزارية.

وقال عياد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وضع معاير لاختيار الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية، واهمها الكفاءة والنزاهة وعدم وجود أي مؤشر او ملف فساد عليه سابقاً وقادر على إدارة الوزارة بشكل حقيقي".

واضاف ان "القوى السياسية سوف تقدم لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني (5) أسماء لكل حقيبة وزارية، ويبقى الاختيار للسوداني له كامل الحرية بقبول اسم من بين الخمسة أسماء او رفضها وطلب استبدالها".

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