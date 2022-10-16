اجواء مضطربة في عموم العراق وامطار قبرص تصل محافظتين

2022/10/16 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، الاحد، تسجيل زخات مطر يوم غد في نينوى ودهوك بسبب تأثر الاجواء بموجات الامطار في قبرص وتركيا، مبينا ان تقلبات الرياح ستسمر في وسط البلاد.

وقال عطية في منشور على "فيسبوك" تابعته (بغداد اليوم) ان "المنخفض الجوي مازال متمركزا شرق البحر المتوسط بسبب هطول زخات امطار متفاوتة على سواحل بلاد الشام وجزيرة قبرص ووسط وغرب تركيا، ويستمر تأثيره في الدول اعلاه خلال اليومين المقبلين مع تأثيرات طفيفة تتمثل بتسجيل أمطار خفيفة في غرب نينوي ودهوك يوم الاثنين".

واضاف ان "تقلبات الرياح السطحية في عموم المدن ستستمر مع اجواء حارة نسبيا خلال النهار ومعتدلة وخلال نهار الاربعاء يندمج مع امتداد محور لمنخفض شبه الجزيرة، مسببا استمرار الاجواء غير المستقرة في العراق والشام".

وتوقع عطية "تسجيل حالة جوية ممطرة ومعتدلة الى خفيفة نهاية الاسبوع الحالي في وسط وغرب وشمال البلاد وربما مدن الفرات الاوسط ".

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