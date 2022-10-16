انطلاق مباراة منتخبنا للشباب ونظيره الكويتي

2022/10/16 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

انطلقت مباراة منتخبنا الوطني للشباب مع نظيره الكويتي، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة.

وأجرَى لاعبو مُنتخبِ الشَباب وحدتهم التدريبيّة الأخيرة، اليوم السبت، في ملعبِ صباح السالم بالنادي العربيّ الكويتيّ، استعداداً لمُواجهةِ الكويت يوم غدٍ الأحد عند الساعةِ السابعة والنصف بتوقيتِ العراق ضمن تَصفياتِ كأس آسيا 2022 في الجولةِ الثانيّة من التصفيات.وحث مدربُ المنتخبِ عماد محمد، قبل انطلاقِ التدريباتِ، اللاعبين على "نسيانِ المُباراةِ السابقةِ والتركيز على مُباراةِ الغد أمام الكويت"، مُؤكداً "ضرورةَ تَحقيق الفوزِ فيها، حيث يقطعُ منتخبنا مِشواراً طويلاً في تلك المَجموعة".وطالبَ محمد جميعَ اللاعبين بـ"بذلِ مَجهوداتٍ مُضاعفةٍ لرسمِ الفرحة على وجوهِ الشعب العراقيّ".وركزت الوحدةُ التدريبيّة اليوم على بعضِ التمارين الاستشفائيّةِ للاعبين الذين خاضوا مباراةَ الأمس أمام الهند وبعض التدريباتِ التكتيكيّة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراةِ الأمس.وشهدت تدريباتُ اليوم حُضورَ الحارس الدوليّ السابق نور صبري واللاعب الدوليّ السابق أحمد مناجد اللذين عبرا عن دعمهما لمُنتخبِ الشَباب، وإن حضورهما اليوم وفي مُبارياتِ المنتخبِ رسالةٌ مهمةٌ، مُفادها إن جميع العناوين تذوبُ من أجل دعمِ شبابنا لتَحقيق هدفِ التأهل إلى نهائياتِ بُطولةِ كأس آسيا.وبعد التدريباتِ، التي جرت عصر اليوم، أقامَ الجهازُ الفنيّ محاضرةً فنيةً لمُشاهدةِ مُباراةِ منتخبنا والهند لتشخيصِ الأخطاء، وكذلك مباراة أستراليا والكويت اللذين يتواجدان في المجموعةِ نفسها.من جانبه، قامَ الاتحادُ العراقيّ بتكريمِ وفدِ ُمنتخبِ الشَباب المُشارك في التصفياتِ عن طريقِ عُضو اتحاد الكرة رئيس الوفد "خلف جلال" بعد تحقيقِ الفوز على الهند بعد نهايةِ المُحاضرة الفنيّة لمباراةِ العراق والهند وأستراليا والكويت، واعداً بمُضاعفةِ التكريم عند تحقيقِ الفوز على الكويت وكذلك في مُباراةِ أستراليا.ويتصدرُ المَجموعةَ الثامنة المنتخبُ الأسترالي بفارقِ الأهداف عن منتخبنا، حيث يملك المنتخبان ثلاثَ نقاطٍ، حيث حققت أستراليا الفوزَ على الكويت بأربعةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ، بينما تغلبَ منتخبنا على الهند بأربعةٍ أهدافٍ مقابل هدفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق مباراة منتخبنا للشباب ونظيره الكويتي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق مباراة منتخبنا للشباب ونظيره الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).