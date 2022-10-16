2022/10/16 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، أن مؤسسة العين للرعاية تمثل صورة ناصعة للعمل الخيري، فيما شدد عَلى ضَرورةِ رَبطِ المُحتَضَنينَ بِقيَمِهم الاجتماعِيةِ والدِّينيةِ والأخلاقيةِ الأَصيلةِ. وقالت مؤسسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجع السيستاني يؤكد على ضرورة ربط المحتضنين بقيمهم الاجتماعية والدينية والاخلاقية الأصيلة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع السيستاني يؤكد على ضرورة ربط المحتضنين بقيمهم الاجتماعية والدينية والاخلاقية الأصيلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع السيستاني يؤكد على ضرورة ربط المحتضنين بقيمهم الاجتماعية والدينية والاخلاقية الأصيلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).