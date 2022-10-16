شاهد بالفيديو.. افتتاح مطار كركوك الدولي رسمياً أمام حركة المسافرين | الشرقية نيوز

2022/10/16 | 20:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VVtiVtHSWIc

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