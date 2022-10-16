صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي

2022/10/16 | 20:41 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (دينار- رياضة)- أهدى محمد صلاح ليفربول الفوز 1-صفر على غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة في الشوط الثاني وتلقى يورغن كلوب مدرب ليفربول بطاقة حمراء قرب النهاية بسبب الاحتجاج على عدم احتساب خطأ لصلاح.وحقق ليفربول فوزه الأول في أربع مباريات وأصبح رصيده […]

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