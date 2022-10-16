2022/10/16 | 20:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة كربلاء المقدسة تتميز عن غيرها من المحافظات، كونها بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول حكومي يحصي عدد العاملين في المشاريع الاستثمارية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول حكومي يحصي عدد العاملين في المشاريع الاستثمارية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).