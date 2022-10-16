إمرأة حاولت الإنتحار في نهر دجلة ومفارز النجدة النهرية تتمكن من إنقاذها

2022/10/16 | 20:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإنقاذ إمرأة رمت بنفسها في دجلة وسط بغداد.

وقال المصدر “تمكنت زوارق وغواصي النجدة النهرية من انقاذ إمرأة لقيامها برمي نفسها من اعلى جسر ١٤ رمضان الى داخل النهر بقصد الانتحار”.

وأضاف المصدر أنه “تم ملاحظتها من المفرزة المتواجدة أسفل الجسر وعلى الفور تم اشعار السيطرة المركزية والتوجه اليها وانقاذها”.

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