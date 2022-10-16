سعة (400) سرير و (98) سرير طوارئ.. البدء بانشاء المستشفى الألماني الكبير داخل الموصل

2022/10/16 | 20:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة العليا للإعمار في نينوى، بدء انشاء المستشفى الألماني الكبير سعة 400 سرير و98 سرير طوارئ داخل الموصل.

وقال مسؤول مشروع بناء المستشفى المهندس أحمد محمودأن “الفرق الهندسية في دائرة الصحة وبلدية الموصل شرعت العمل بانشاء مستشفى الالماني وبتمويل من وزارة الصحة”.

واضاف محمود أن “المستشفى سيخدم شريحة كبيرة من عدد سكان الموصل بعد انتهاء انشائه وسط مدينة ايمن الموصل”، لافتا الى أن “مدة البناء لم تحدد حيث شرعت الفرق الهندسية بانشاء المستشفى بعد انتهاء تخصيص الارض لها”.

واوضح أن “هناك مستشفى مشابه لهذا المشروع الصحي الكبير سيكون قريباً في أيسر الموصل، من أجل اعادة الخدمة الصحية لأهالي المدينة”.

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